Угроза повторного наступления с беларуси растет, хотя остается маловероятной, – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают повторное наступление россиян с белорусской территории как маловероятное, но возможное.

Об этом говороится в отчете ISW.

«Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) – возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Этот НОСД может быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения путина. Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что москва активно готовит ударные силы в беларуси, пока не существует. Беспокойство по поводу возможности того, что путин может продолжить этот НОСД, безусловно, не является просто украинской информационной операцией, направленной на то, чтобы оказать давление на Запад с целью предоставления Киеву большего количества оружия, как предполагают некоторые западные аналитики. По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из беларуси маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно» - сказано в отчете.

В ISW отметили, что 24 декабря министерство обороны рф демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.

«Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, которые наблюдались перед тем, как россия начала полномасштабное вторжение», – отметили в институте.

Аналитики также отметили, что россия продолжает разворачивать войска в беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые в беларуси в конце декабря 2022 года, были замечены в зимнем камуфляже.

«Оснащение танков зимним камуфляжем не является абсолютно необходимым для учений и может свидетельствовать о подготовке к реальным боевым действиям зимой. Хотя развертывание полевых госпиталей и перекраска танков также может быть частью информационной операции», – говорится в отчете.

Сейчас ISW оценивает риск российского вторжения в Украину со стороны беларуси как низкий, но возможный.