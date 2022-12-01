«Нас практически никого не осталось в живых»: В россии оккупант в прямом эфире пожаловаться на отсутствие поддержки от государства

На Сахалине в студию местного ТВ позвонил мужчина, который представился казаком и участником «СВО» Юрием Корниенко. Он пожаловался, что получил ранение, многие, кто воевали вместе с ним, погибли, а государство никак не поддерживает.

Об этом сообщает российское издание «Осторожно, новости».

19 декабря в прямом эфире государственного телеканала ОТВ Сахалин прошла передача «Открытый диалог» (проект выходит регулярно). На вопросы жителей отвечали член комиссии по вопросам мобилизации в регионе Александр Гимро и мэр Анивского района Светлана Швец. В какой-то момент в эфир дозвонился местный казак и фермер Юрий Корниенко. Мужчина заявил, что был ранен, сообщил о высоких потерях и пожаловался на отсутствие помощи со стороны государства.

- Я не так давно вернулся с СВО, был ранен под Северодонецком. Я не могу ни трудоустроиться, ни оказаться полезным, ни даже получить медпомощь. Нас практически никого не осталось в живых, мы не знаем, куда нам обратиться, - заявил Корниенко.

После этого Швец предложила «взять у него контакты». Позже эфир был удален с ресурсов ОТВ Сахалин.