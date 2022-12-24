Мобильная группа николаевских морпехов-противотанкистов сожгла российскую бмп в Донецкой области

Мобильная группа морпехов-противотанкистов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского сожгла российскую бмп в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады Facebook.

«Украинская ракета противотанкового комплекса «Стугна-П» в умелых руках морских пехотинцев эффективно превратила очередной «аналоговнет» в металлолом. Эмоциональное видео от наших защитников, которое заряжает праздничным настроением на целый день», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие 36-й ОБрМП установили на пикапы пусковые установки для неуправляемых авиационных ракет, с помощью которых уничтожают врага на Донбассе.