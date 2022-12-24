Окружение путина систематически его дезинформаирует о положении дел на фронте, скрывая негативную информацию, – The WSJ

Окружение российского диктатора владимира путина системно дезинформирует его о ситуации на фронте в Украине, стараясь не сообщать ему плохие новости.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, журналисты которого пообщались с действующими и отставными функционерами и разведчиками в россии и на Западе, а также с «людьми, близкими к Кремлю».

По итогам разговоров со своими источниками журналисты издания составили впечатление, что у российского президента «очень ограниченное представление о реальном положении вещей», которое касается войны в Украине.

WSJ пишет, что каждое утро путин получает письменную сводку с фронта, в которой акцент всегда делается на успехах, а неудачи сглаживаются. Кроме того, в таких сводках иногда устаревшая на несколько дней информация, поскольку перед тем, как попасть к Путину, она проходит через фильтры ФСБ, Совета безопасности и лично его председателя Николая Патрушева.

Как отмечает издание, в последнее время путин начал «немного больше интересоваться реальной картиной войны», однако «он по-прежнему окружен администрацией, которая поддерживает в нем убежденность, что Россия победит, несмотря на все человеческие и экономические потери».