Родственники погибших военных просили суд открыто проводить рассмотрение дела о госизмене руководителя Николаевской окружной прокуратуры

В Приморском суде Одессы 23 декабря начали слушать по сути дело экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Ранее, в конце ноября, Приморский райсуд принимал решение о закрытом заседании, чтобы предотвратить разглашение информации, что может повредить национальной безопасности и повлиять на ход боевых действий. Также ссылались на необходимость защитить персональные данные украинских военных, спасателей и правоохранителей в Николаевской области, особенности их работы в регионе.

Однако на публичности настояли родственники военнослужащих, погибших в Николаевской области, когда Герман возглавлял прокуратуру и, по версии обвинения, вел подрывную деятельность.

Люди связывают смерть своих близких с вероятной изменой Германа. Так что просили судей рассматривать дело открыто. Так, по их мнению, общество сможет контролировать процесс и знать, что на заседаниях происходит. Посовещавшись, судьи согласились на публичные слушания.

В обвинительном акте написано, что прокурор Герман в течение месяца (с марта по апрель 2022) умышленно и сознательно вел подрывную деятельность против Украины в условиях военного положения. Мотивацией было якобы его негативное отношение к украинской власти и политике в целом.

В частности, Герман через Telegram присылал представителю рф информацию оперативного и военного характера об обстановке в Николаеве и области, а для ее получения пользовался своей должностью главы окружной прокуратуры. Например, составлял списки из российских пленных, их количество, личные данные и места нахождения, а также добавлял информацию о руководстве учреждений, где они содержатся. Кроме того, прокурор готовил для рф сведения о ежедневном количестве погибших в регионе полицейских, военных и гражданских, а также в отдельном документе «личные наблюдения за социально-бытовой и оперативной обстановкой в Николаевской области».

Вдобавок, обвиняемый фактически отчитывался для россиян о состоянии мостов, загруженности дорог, количестве населенных пунктов без газа и света в Николаевской области и настроении бывших или действующих военных. Также он отписывал пароли для блокпостов или отмечал, когда их меняли. Готовил «наблюдение о работе правоохранительных органов в области» и посылал оперативные сведения полиции относительно вражеских обстрелов и их последствий. Один из таких отчетов — об обстреле Николаевской ОВА, где Герман отметил результаты попадания ракеты, работу на месте ГСЧС и количество погибших и пострадавших.

«Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, досудебным расследованием не установлены. Ущерб уголовным правонарушениям не нанесен. Гражданский иск не предъявлялся. Пострадавших нет», — подытожил прокурор Чокля.

В конце заседания коллегия судей во главе с Дмитрием Осииком в очередной раз продлила содержание под стражей Германа без возможности внести залог.

Геннадий Герман родился в Харьковской области, в селе Добренькая. Высшее образование получил в Национальной юридической академии Ярослава Мудрого. Работал в органах прокуратуры Полтавской и Харьковской областей. Николаевскую окружную прокуратуру возглавил за год до полномасштабной войны в марте 2021 года. До назначения на этот пост работал в Офисе Генерального прокурора.

Герману инкриминируют ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса, а именно государственную измену в условиях военного положения. Это преступление относится к категории особо тяжких и карается лишением свободы от 15 лет до пожизненного заключения.

По данным следствия, на сторону оккупантов Герман перешел в начале марта 2022-го. Мужчина связался с представителем одного из средств массовой информации рф и заявил о желании сотрудничать. Далее начал получать задания от кураторов из спецслужб рф и передавать им нужную информацию.

Герман якобы сообщал оккупантам о позициях ВСУ на Николаевщине, персональных данных украинских военнослужащих и сотрудников ГСЧС, паролях для прохождения блокпостов, результатах обстрелов и общей оперативной ситуации в регионе. Кроме того, корректировал огонь по гражданским и военным объектам и информировал оккупантов о задержанных в Николаевской области российских военнопленных — сколько их, где они содержатся и в каком состоянии. Для получения данных Герман использовал своих подчиненных и коллег, а также служебные связи.

Считается, что россияне получали информацию от прокурора с 4 марта по 4 апреля. За это время, по данным правоохранителей, в регионе погибли, по меньшей мере, 112 гражданских и 383 военнослужащих ВСУ. Также было разрушено большое количество критической инфраструктуры.

Судя по материалам дела, перед задержанием за Германом велась слежка, в том числе аудио и видеофиксация. Кроме того, чтобы доказать совершение преступления, Герману несколько раз передавались имитационные списки с данными о погибших украинских военных и спасателях, переданные россиянам. Протоколы следственных экспериментов есть в материалах дела.

Задержан Герман 4 апреля. На следующий день ему сообщили о подозрении, а 6 апреля отправили в СИЗО, где он находится по сей день.

Несколько раз обвиняемый пытался обжаловать меру пресечения, настаивая на домашнем аресте. В суде он не отрицал факт передачи информации, но якобы присылал ее блогеру, которого «нашел в интернете с целью объективного освещения происходящей в Украине ситуации».

7 октября Верховный суд определился с подсудностью дела экскерующего Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа – его передали в Приморский суд Одессы.

Напомним, что новый генпрокурор Андрей Костин после назначения на должность организовал служебную проверку прокуроров в Николаевской области.

Также напомним, как после Германа был задержан очередной николаевский прокурор. На этот раз за вымогательство военнослужащего взятки по делу о ДТП.