Нехватка боеприпасов ограничивает наступательный потенциал россии, – британская разведка

Ключевым фактором, ограничивающим наступательный потенциал российских военных на территории Украины, является нехватка боеприпасов.

Об этом говорится в субботнем обзоре разведки минобороны Великобритании.

Там отмечается, что с октября россия увеличила свои силы в Украине за счет десятков тысяч резервистов, и, несмотря на уменьшение недостатка личного состава, именно недостаток боеприпасов, вероятнее всего, остается «ключевым ограничительным фактором для российских наступательных операций».

«Россия, вероятно, ограничила свои ракетные удары по украинской инфраструктуре дальнего радиуса действия примерно до одного раза в неделю из-за ограниченного количества крылатых ракет», - предполагают в британской разведке.

Аналогично, утверждают там, Россия вряд ли смогла увеличить запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы обеспечить проведение широкомасштабных наступательных операций.

«Уязвимость нынешнего оперативного плана России состоит в том, что даже простая поддержка оборонных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительных ежедневных расходов снарядов и ракет», - констатируют в разведке Британии.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что темпы, с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности россии производить их.