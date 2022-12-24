Глава МАГАТЭ после визита в россию заявил, что переговоры по ЗАЭС продвигаются

Переговоры по созданию защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской атомной электростанции продвигаются.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, которого цитирует пресс-служба агентства.

Такое заявление Гендиректора МАГАТЭ было опубликовано после его вчерашней встречи с российскими чиновниками в москве, в частности, с директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Дипломатические усилия по созданию зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине продвигаются с целью согласования и внедрения крайне необходимого мероприятия в ближайшее время», - отметил Гросси .

По его словам, вчерашняя многочасовая встреча в Москве стала «очередным раундом необходимых обсуждений по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС».

«Ключевым является то, что зона сосредоточена исключительно на предотвращении ядерной аварии. Я продолжаю свои усилия по достижению этой цели с чувством чрезвычайной неотложности», - утверждает Гросси.

По его словам, этот «план» поможет предотвратить ядерную аварию, прекратив обстрел из зоны вокруг крупнейшей в Европе станции.

"ЗАЭС расположена на активной линии фронта в разгар масштабной войны, поэтому ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной", - подчеркнул Гросси.

В МАГАТЭ подытожили, что консультации по безопасности ЗАЭС с обеими сторонами будут продолжены в ближайшее время.

Напомним, ранее в России подтвердили, что ведут переговоры с МАГАТЭ по созданию «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС.