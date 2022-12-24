Боевика «днр», который пошел в разведку и попал в плен к ВСУ, наказали 15 годами тюрьмы

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества для боевика террористической «днр».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года добровольно присоединился к рядам подконтрольной России «народной милиции «днр». Затем его назначили наводчиком мотострелкового батальона 1-го армейского корпуса рф.

В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях.

В сентябре этого года его перебросили на южный фронт для разведки боевых позиций ВСУ на Запорожском направлении.

Впрочем, уже во время первого выхода вражеская группа была уничтожена украинскими защитниками на территории Пологовского района, а сам боевик попал в плен.

На основании доказательной базы суд признал фигуранта виновным по части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенное в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины.

СБУ предупреждает о неотвратимости наказания за преступления против государственной безопасности Украины.