Буданов заявил, что россия использовала более 500 иранских дронов-камикадзе

Россия выпустила по Украине уже 540 из 1700 иранских дронов-камикадзе Shahed.

Об этом в интервью The New York Times рассказал Глава ГУР Кирилл Буданов.

По его словам, большинство «мопедов» сбиваются до того, как они достигают своих целей. Но их производство обходится дешево.

По данным Буданова, на производство одного БПЛА уходит около 7 тысяч долларов, однако неизвестно, какую на самом деле сумму Иран стянул с россии.

Буданов также добавил в интервью, что Кремль все еще пытается склонить Иран к поставке баллистических ракет, но страна пока не торопится с решениями.

«Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится», - резюмировал глава ГУР.

Напомним, оккупанты 19 декабря одновременно использовали наибольшее количество «шахедов».