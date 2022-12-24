Угроза нового вторжения из беларуси низкая, – Буданов

В украинской разведке считают маловероятным новое наступление оккупантов на Украину с территории беларуси.

Об этом в интервью The New York Times рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Было бы неправильно игнорировать эту возможность", - заявил Буданов и отметил, что сейчас ни одна разведывательная информация не указывает на неизбежную угрозу со стороны беларуси.

По его словам, расположение российских войск в беларуси не соответствует признакам подготовки к наступлению, мобилизованные из учебных центров отправляют воевать на восток Украины и для наступления не хватает бронетехники.

«Однако россияне не оставляют попыток сделать видимость подготовки к атаке. Для этого они используют демонстрационные действия совместно с мерами оперативной маскировки, а также элементы информационно-психологических операций», – добавил руководитель военной разведки Украины.

Напомним, что аналитики Института изучения войны (ISW) зафиксировали рост активности российских оккупантов на территории беларуси.