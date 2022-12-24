Спецназовцев российского ГРУ и наемников «Вагнера» приговорили к 11 годам тюрьмы за пытки участников АТО

Участники российской ДРГ, которые похищали и пытали людей на Харьковщине, приговорены к 11 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в СБУ и ОГП.

Во время захвата Изюмского района четыре оккупанта выполняли задачи москвы по выявлению и физической ликвидации участников антитеррористической операции на востоке Украины.

Контрразведчики СБУ вместе со спецназначенцами ЦСО «А» обезвредили вражескую группу во время боевой операции в октябре этого года.

В ходе оперативно-боевых мероприятий четверо российских диверсантов были задержаны.

Среди них – двое кадровых сотрудников 16-й отдельной бригады специального назначения главного управления генерального штаба вс рф (более известного как ГРУ).

Еще двое – наемники российской частной военной компании.

Именно они в начале сентября этого года похитили троих жителей поселка Борово, участвовавших в АТО.

Похищенных мужчин оккупанты держали связанными в земляной яме без еды и воды с мешками на голове.

К пострадавшим применяли жестокие пытки и угрожали убийством.

Таким образом, захватчики проводили допросы и пытались «выбить» информацию о других украинских патриотах.

Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям.

После пыток и пыток российские солдаты отпустили потерпевших

В суде все четверо полностью признали вину и заявили, что раскаялись.

На основании собранных улик суд признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в Сети опубликовали видео с места казни в Купянске Харьковской области, где оккупанты убивали гражданских (21+).