Из-за войны японские компании отказались страховать суда во всех водах россии

С 1 января три японских страховых компании прекратят страхование судов от военных повреждений во всех российских водах. Возможная опасность распространилась на границе Черного и Азовского морей.
Об этом сообщает издание Nikkei .
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance начали информировать судовладельцев о своем решении в пятницу.
Этот шаг, сделанный примерно через 10 месяцев после начала российского вторжения в Украину, был вызван отказом зарубежных перестраховочных компаний брать на себя риски, связанные с россией.
Решение японских страховщиков означает, что покрытие военного ущерба не будет нигде в российских водах - даже на Дальнем Востоке, далеко от войны в Украине. Отсутствие дополнительного покрытия для российских вод сделало бы плавание слишком рискованным для большинства операторов.
Японский импорт сжиженного газа из российского проекта «Сахалин-2» и других стран может пострадать из-за невозможности обеспечить страховое покрытие.
Судовладельцы должны подписаться на дополнительную страховку от военного ущерба перед плаванием через украинские и российские воды. Страховщики должны быть поставлены в известность заранее, чтобы следить за условиями выплат и премий. Со следующего года у судовладельцев больше нет такой возможности от трех японских страховщиков.
Как отмечает издание, решение страховщиков отражает представление отрасли о рисках, связанных с войной. Предполагаемая опасность распространилась за пределы Черного и Азовского морей, находящихся недалеко от места боевых действий.
В феврале, когда разразилась война, лондонский Объединенный военный комитет, выпускающий рекомендации для морских страховщиков, добавил воды вокруг Украины в свой список районов повышенного риска. В состав комиссии входят члены Ассоциации рынка Ллойда (Lloyd's Market Association), управляющей крупнейшим в мире страховым рынком.
В апреле комитет расширил классификацию высокого риска, включив в нее всю россию.