Николаевские морпехи в Донецкой области взяли в плен российского оккупанта

Николаевские морпехи в очередной раз взяли в плен российского оккупанта в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении 36-й ОБрМП.

«В лучших традициях «своих не бросаем» и при отсутствии должного материально-технического обеспечения, средств связи, медицинской помощи мобилизованные воины «принимают непростое решение» и сдаются в теплые руки воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Билинского», - сообщили в 36-ОБРМП.

В бригаде также напомнили, что в Украине, как цивилизованном демократическом суверенном европейском государстве, неукоснительно соблюдают нормы международного права.

«После получения медицинской помощи военнослужащий «второй армии мир» будет передан компетентным органам для пополнения обменного фонда», - резюмировали морпехи.

Напомним, в начале ноября в плен к морпешкам сдался оккупант, получивший ранение и был брошен своими собратьями на поле боя.