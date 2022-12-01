Депутат из партии Санду предложил совместно с Украиной и НАТО демилитиризовать Приднестровье

В Молдове депутат от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (PAS) Оазу Нантой считает, что приднестровский конфликт нужно решать без участия Тирасполя, потребовав от местных властей принять план действий Кишинева. Нантой заявил, что приднестровский регион необходимо демилитаризировать совместными действиями с Украиной и НАТО.

Об этом сообщает NewsMaker.

«Я не думаю, что приднестровский конфликт нужно решать на основе диалога с Тирасполем. Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий, положить его на стол, и тех, кто примет эти условия, простят, остальным придется уйти. Здесь не надо играть с переговорами», — сказал Нантой.

По его мнению, разрешение конфликта будет мирным «только потому, что сейчас Приднестровье находится в очень сложной ситуации». В то же время отдельным вопросом должна стать димилитаризация этого региона, считает депутат.

«И, конечно, тут необходимы скоординированные действия с Украиной и НАТО. Потому что мы не будем искренними, если станемговорить о реинтеграции страны без конкретного плана полной демилитаризации этой территории», — считает Нантой.

Он также коснулся темы статуса Гагаузии.

«Нынешнее правительство очень критически относится к этому статусу. Но в любом случае у PAS 63 мандата. Этого достаточно, чтобы внести поправки в закон о статусе автономии», — сказал Нантой.

Он отметил, что власти должны очень четко определить в законе о статусе автономии компетенции Гагаузии.

«Они говорят о Гагаузии как о государственности гагаузского народа. Но, братья, давайте проясним. Если вы хотите сохранить историческую идентичность, культуру, язык — это одно. Но, если вы хотите сделать из Молдовы русскую матрешку… Кишинев должен занять четкую, ясную позицию без комплекса неполноценности перед группой крикунов, которые выкрикивают глупые идеи и считают русский язык своим суверенным правом, забыв родной язык и навязывая русский язык всему молдавскому обществу. Здесь необходим очень четкий подход, основанный на Конституции Молдовы, на очень четких ценностях. (…) Мы должны пойти по пути превращения этой автономии в органичный элемент государственности Молдовы, а не в элемент шантажа Кишинева Россией через свою агентуру в Комрате», — сказал Нантой.

В пресс-службе партии «Действие и солидарность» (PAS) уточнили, что заявление депутата от PAS Оазу Нантоя о возможном решении приднестровского конфликта не согласовано с партией.

«Заявления, сделанные Оазу Нантоем, не скоординированы с партией. Кишинев намерен добиться реинтеграции дипломатическим путем и с помощью диалога», — рассказали в пресс-службе PAS.

Напомним, как глава МИД рф стал угрожать Молдове вторжением и вспомнил «миротворцев» в Приднестровье.

Также президент Санду заявляла, что обеспокоена российскими манипуляциями вокруг армии и обороны Молдовы. Президент Молдовы обещала принять «защитные меры», если россия посягнет на суверенитет страны.