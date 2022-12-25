Война в Украине откинула россию на 30 лет назад, - The Times

Война в Украине настолько ослабила российскую экономику и вооруженные силы, что рф может потребоваться до 30 лет, чтобы восстановить свою прежнюю мощь.

Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

«Киеву удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро израсходовала свои запасы ракет, боеприпасов и снарядов. Один из высокопоставленных источников в британском правительстве сообщил, что россии может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь», – пишет издание.

The Times напомнило, что в Украине уже погибли более 100 000 российских солдат, а кремль потратил на войну уже четверть своего годового бюджета.

Один высокопоставленный западный чиновник заявил, что Украина «выигрывает войну». По его словам, это видно из того, что россия продолжает удары по гражданской инфраструктуре, в то время как ядерная риторика кремля утихла.

Он также подчеркнул, что Запад постепенно увеличивает военную поддержку Украины.