В ОК «ЮГ» заявили, что вскоре Николаевская область будет полностью деоккупирована

ВСУ продолжают операцию по освобождения Кинбурнской косы — вскоре можно будет говорить об освобождении занятой россиянами части Николаевской области.
Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ заявила начальник пресс-центра сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк.
С этой территории оккупанты ведут огонь по Очаковской и Куцурубской общин, туда стягивают технику по сухопутью.
- Но мы продолжаем свою боевую работу и я уверена, что в очень скором времени сможем озвучить, что Николаевская область полностью деоккупирована, - заявила Гуменюк.