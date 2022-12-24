Окружение путина дезинформирует его о реальном положении дел на фронте, - WSJ

Окружение российского президента Владимира Путина избегает сообщать ему плохие новости, поэтому он системно дезинформирован о ходе войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal .

Российские разведчики и функционеры рассказали, что у Путина «очень ограниченное представление о реальном положении вещей». Он каждое утро получает письменный доклад о положении на фронте. Доклад готовится таким образом, чтобы подчеркнуть успехи и снизить неудачи. Кроме того, информация в докладах обычно опаздывает, поскольку ее предварительно «обрабатывают» спецслужбы.

Источники рассказали изданию, что ближайшее оцепление путина поддерживает в нем убежденность в победе россии, несмотря на человеческие и экономические потери. При этом ряд американских чиновников сказал WSJ, что найти в окружении пути собеседников, которые сами способны адекватно воспринимать реальность, становится все труднее. В то же время ряд приближенных к пути человека (например, глава ФСБ Николай Патрушев) настроены даже радикальнее, чем их лидер.

Кроме того, по словам собеседников, путин и его окружение полностью убеждены в правильности своего мировосприятия, согласно которому целью практически всего мира является уничтожение или порабощение россии.

WSJ считает, что в такой ситуации сложно надеяться на какое-либо существенное изменение позиции кремля под давлением военных поражений в Украине или ухудшение экономической и социальной ситуации в России.