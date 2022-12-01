В боях под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.

Защищая Украину под Бахмутом, погиб геймдизайнер и киберспортсмен Владимир Fresh Ежов, работавший над игрой «STALKER: Чистое небо.

Об этом сообщили военный эксперт Игаль Левин и родной брат Владимира Ежова, пишет «Громадське радіо».

По словам Вячеслава Ежова, его брат погиб 22 декабря. У него остались двое детей.

«Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат» , – написал Вячеслав.

По информации Telegram-канала «Аномальное Убежище», Ежов работал над созданием игры «STALKER: Чистое небо» - приквелом к первой игре серии. Он покинул разработавшую STALKER GSC Game World в 2007 году. Один из персонажей игры — Локи из группировки «Воля» — изображен из облика Ежова.

Журналисты агентства GAMEINSIDE рассказали, что Ежов присоединился к Вооруженным силам Украины после 24 февраля. Его называют одним из лучших старкрафтеров Киева и в целом Украины времен зарождения киберспорта.