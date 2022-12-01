ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ отбили атаки оккупантов возле 15 населенных пунктов

Уже 305-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 24 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 декабря.

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08:19 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и авиационный удар. Также совершил более 90 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, погибли мирные люди.

Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не бросает попыток улучшить тактическое положение в Купянском направлении.

Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Краснопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Пивничное, Красногоровка, Веселое и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрилеча, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кислевка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской и Новоселовска, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спорное, Звановка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Оптыное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Озаряновка, Пивночное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное влияние попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск недалеко от Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Великой Новоселки и Времьеивки Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское на Запорожье и Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Красногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунка, Антоновка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 4 января 2023 года. Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

08:13 Россияне не прекращают обстреливать Никопольский район, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших. Представители ГСЧС обследуют пораженные территории – выясняют последствия атаки», – написал Резниченко.

08:07 Вчера, 24 декабря, в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Черного моря. В 12:57 и 23:55 артобстрелы были на территории Очаковской громады. Пострадавших нет, сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.