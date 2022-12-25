«Идеологический и медийный вопрос»: Буданов рассказал о союзе пригожина и суровикина и о их попытках наступать на Бахмут

Украинские солдаты в Бахмуте «Вагнер» активно наступает на город Бахмут из-за того, что владелец ЧВК евгений пригожин и командующий российскими войсками в Украине сергей суровикин заключили союз, таким образом они хотят доказать свою силу.

Об этом в интервью The New York Times рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Он отметил, что политические амбиции пригожин часто диктуют тактику российских военных на юго-востоке Донбасса.

Что касается суровикина, то он пошел на такой союз, чтобы противостоять министру обороны рф сергею шойгу. К тому же именно в результате такой коалиции тяжелое вооружение перешло от российской армии к боевикам ЧВК «Вагнера».

«Здесь есть только идеологический и медийный вопрос. Именно поэтому подразделения "Вагнера" так фанатично пытаются захватить этот город (Бахмут, – ред.). Им нужно показать, что они сила, и они могут сделать то, что не смогла сделать российская армия. Мы ясно это видим и понимаем», – рассказал начальник ГУР.

Буданов добавил, что оккупация Бахмута не является стратегически важной задачей, однако она может улучшить позиции оккупантов и открыть им дорогу в другие города Донбасса.