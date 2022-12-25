Во время работ по разминированию в Херсонской области погибли трое спасателей ГСЧС

В субботу, 24 декабря, во время разминирования территории Херсонщины подорвались на вражеской мине и погибли три сотрудника ГУ ГСЧС в Житомирской области.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На месте погибли водитель-сапер группы пиротехнических работ, прапорщик службы гражданской защиты Сергей Куренный и водитель автотранспортного отделения, младший сержант службы гражданской защиты Дмитрий Краснощеков.

Также по дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель, сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.

Напомним, в начале декабря четверо полицейских из Черкасской области подорвались на минах, когда проводили стабилизационные мероприятия в деоккупированных районах. Еще несколько полицейских получили ранения. Позже в больнице скончался майор Сергей Макаров, заместитель начальника отделения полиции №2 Скадовского районного отдела полиции.