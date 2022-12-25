Российские силовики создают условия для отбора денег у олигархов, - ISW

Российские силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов на финансирование военных действий.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что финансист ЧВК «Вагнера» евгений пригожин присутствовал на похоронах наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря, где он заявил, что рф необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают войну из-за страха потерять привилегированный образ жизни.

Пригожин добавил, что эти богатые люди поддерживают концепцию, согласно которой «западные кураторы» доминируют в рф и сравнил сегодняшнюю олигархию с россией 1990-х годов.

По мнению аналитиков, пригожин разразил скандал в связи с похоронами наемника, чтобы продвинуть свои политические цели, такие как легализация "Вагнера". Его заявления о перераспределении богатства на похороны получили значительный отклик в российском интернете.

Связанные с "Вагнером" ресурсы широко поддержали критику российских официальных лиц. Пригожин может использовать такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в обществе или повлиять на возвращение более жестких мер национализации.

Президент рф владимир путин также косвенно «атаковал» русских олигархов. Путин заявил, что хотя большинство российских бизнесменов являются патриотами, есть и те, кто не разделяет его настроений.

Путин "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, напоминают ISW.

Напомним, как у владельца НГЗ Дерипаски в рф арестовали миллиард долларов - Financial Times связала это с высказываниями олигарха о войне в Украине.