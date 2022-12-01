Вице-президент Еврокомиссии заявил, что путин уже проиграл в войне, как Гитлер в 1943 году

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что президент рф владимир путин находится в том же положении, что Адольф Гитлер в 1943 году. Тогда он уже проиграл войну, хотя она длилась еще два года.

Об этом Тиммерманс сказал в интервью Nieuwsblad.

Он заявил, что россия уже сейчас является полным изгоем на международной арене.

«Санкции кусаются сильно - смею утверждать. Война стоит очень много денег. И путин уже проиграл. Он ошибся относительно устойчивости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами», – сказал чиновник.

По его словам, путин может еще долго создавать хаос и бомбить энергоинфраструктуру Украины, чтобы заставить украинцев уехать из страны.

«Он использует энергетику, а также миграцию в качестве оружия против нас, потому что знает, что мы уязвимы в этих двух вопросах и можем быть разобщены, надеясь, что политические силы, в которые он вкладывал в течение многих лет, получат больше политической власти в государствах-членах», – пояснил Тиммерманс.

По мнению вице-президента Еврокомиссии, россия может еще изменить свой курс, когда поймет, что «Запад не сдается независимо от событий на поле боя».

Тиммерманс добавил, что уверенность относительно проигрыша путина в Украине разделяют и другие западные чиновники.

«Как только путин и лавров начнут думать, что на фронте появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно», – призвал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор владимир путин не сможет выиграть войну, поэтому чем быстрее он это признает и отведет войска из Украины, тем дольше проживет и он сам, и его окружение.