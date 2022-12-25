Аналитики фиксируют уменьшение наступления оккупантов в районе Бахмута

Скорость продвижения русских оккупационных войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Милблогеры из рф признали, что ВСУ оттеснили части группировки «Вагнера» на позиции, которые они занимали несколько дней назад. При этом в украинских соцсетях утверждают, что украинские войска полностью вытеснили россиян из восточных окрестностей Бахмута еще ориентировочно 21 декабря.

"По сравнению с октябрем, российские войска меньше продвинулись в районе Бахмута в ноябре и декабре вместе взятых", - говорится в отчете ISW.

Аналитики ISW изучения войны предполагают, что российским войскам, из-за нехватки боеприпасов и значительных потерь личного состава, будет трудно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу.

При этом в ISW напомнили ситуацию с попытками российских войск захватить Северодонецк и Лисичанск, которые продолжались с весны и завершились оккупацией Лисичанска в начале июля. Однако из-за огромных потерь и истощения агрессор не смог захватить соседние Северск на востоке или Славянск на северо-востоке.

«Зацикленность российских военных на проведении чрезвычайно изнурительной кампании по достижению тактических целей и захвата Северодонецка и Лисичанская в конце концов подорвала их способность достичь большей оперативной цели и окружить украинские силы и продвинуться к западным административным границам Донецкой области. Непрерывное и изнуряющее давление россиян на Бахмут также может ухудшить их способность достигать долгосрочных целей на Донбассе», - отмечается в отчете.

Напомним, что ЧВК «Вагнера» использует жестокую тактику в боях за Бахмут, бросая в бой большое количество плохо обученных осужденных.