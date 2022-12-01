В российском кафе пьяные «мобики» устроили драку и взорвали гранату, пострадал местный житель

В поселке Подгоренский Воронежской области ночью 24 декабря вернувшиеся из Украины пьяные российские военные взорвали гранату на парковке кафе.

Об этом сообщает Astra.

По данным источников издания, мобилизованный сержант Артем Шаповалов (на фото) и «доброволец» рядовой Иван Киреевский вместе с сослуживцами капитаном Сергеем Черданцевым и сержантом Муратом Шамилевым приехали с войны в Украине. Ранее они находились в Харьковской области и вернулись в Воронежскую область рф якобы по служебным делам.

Вечером 24 декабря Шаповалову и Киреевскому их начальник разрешил сходить в магазин, но они пошли в кафе «Людмила». Там военные начали пить алкоголь и устроили с посетителями кафе конфликт, который перерос в драку.

В один момент Киреевский достал гранату «Ф-1» и бросил ее на парковку. Произошел взрыв, в результате которого пострадал местный житель Сергей Черногоров

Также взрывом были повреждены два автомобиля и здание самого кафе.

Напомним, как в ночном клубе Костромы «Полигон» вернувшийся из Украины оккупант устроил пожар, в котором погибли 15 человек.