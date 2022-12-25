Нацполиция открыла уже более 50 тысяч дел против российских военных и их пособников

За время полномасштабного вторжения рф Национальная полиция возбудила более 51 тысячи уголовных производств по фактам преступлений, совершенных российскими военными и их пособниками.

Об этом в Тelegram сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Национальная полиция Украины за 10 месяцев полномасштабной войны начала более 51 тысячи уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими рф и их пособниками. В среднем только полиция регистрировала по 168 военных преступлений в сутки», - отметил руководитель Нацполиции.

По его словам, НПУ также открыла более 2,2 тысяч уголовных производств за коллаборационизм. В настоящее время 448 человек имеют статус подозреваемых, а 240 обвинительных актов уже переданы в суды.

Клименко также сообщил, что при проверках на блокпостах полиция обнаружила 742 разыскиваемых и почти 5,2 тысячи подозрительных лиц, предположительно причастных к незаконной деятельности, а также более 2,7 тысяч находившихся в розыске транспортных средств.

Кроме того, сотрудники Нацполиции осмотрели более 16 тысяч га территории в ходе мероприятий по разминированию.

«Наши взрывотехники изъяли около 184 тысяч боеприпасов и более 4,7 тонн взрывчатых веществ. Уничтожили более 50,5 тысяч взрывоопасных предметов», - подчеркнул Клименко.

Напомним, Нидерланды заявили о готовности создать трибунал для рф.