Оккупанты в Троицком боятся «прилетов», поэтому перевели коллаборантов на онлайн-работу и ищут ненадежных

В Троицком Луганской области оккупанты, опасаясь новых «прилетов», перевели коллаборантов на дистанционную работу, а также проводят опрос для поиска ненадежных среди них.
Об этом сообщает Луганская ОВА .
«В Троицком коллаборанты перешли на дистанционную работу, потому что опасаются «хлопка», оккупанты ввели телефонный опрос для выявления ненадежных», - говорится в сообщении.
В частности, вместо того, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное, россияне пытаются узнать настоящее отношение к ним и проводят в Луганской области «анонимное» телефонное анкетирование.
«Интересуются настроениями по положению в области, удовлетворенностью работы гауляйтерами и другими проблемами – ищут ненадежных», – добавляют в ОВА.
В то же время, как отмечают в администрации, ненадежных россиян они не замечают.
«В Антраците бригада гастролеров получила авансом немаленькие средства за ремонт местных объектов и в пять раз меньшую сумму наняла местных мужчин. В итоге первые ничего не делали, вторые немного подзаработали, состояние домов и соцобъектов стало хуже, чем до приезда россиян», - констатируют в ОВА.
Напомним, россияне продолжают свозить на захваченные территории чиновников из России для оккупационных администраций.