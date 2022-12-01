Оккупанты в Троицком боятся «прилетов», поэтому перевели коллаборантов на онлайн-работу и ищут ненадежных

В Троицком Луганской области оккупанты, опасаясь новых «прилетов», перевели коллаборантов на дистанционную работу, а также проводят опрос для поиска ненадежных среди них.

Об этом сообщает Луганская ОВА .

«В Троицком коллаборанты перешли на дистанционную работу, потому что опасаются «хлопка», оккупанты ввели телефонный опрос для выявления ненадежных», - говорится в сообщении.

В частности, вместо того, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное, россияне пытаются узнать настоящее отношение к ним и проводят в Луганской области «анонимное» телефонное анкетирование.

«Интересуются настроениями по положению в области, удовлетворенностью работы гауляйтерами и другими проблемами – ищут ненадежных», – добавляют в ОВА.

В то же время, как отмечают в администрации, ненадежных россиян они не замечают.

«В Антраците бригада гастролеров получила авансом немаленькие средства за ремонт местных объектов и в пять раз меньшую сумму наняла местных мужчин. В итоге первые ничего не делали, вторые немного подзаработали, состояние домов и соцобъектов стало хуже, чем до приезда россиян», - констатируют в ОВА.

Напомним, россияне продолжают свозить на захваченные территории чиновников из России для оккупационных администраций.