С осени увеличилось количество перелетов между рф и Китаем

С 28 ноября по 24 декабря из Китая в рф состоялось 54 рейса тяжелыми транспортными самолетами Ан-124 и Ил-76.

Об этом сообщает издание Defense Express.

По информации издания, в сентябре речь шла всего о нескольких рейсах, в октябре их было уже более десятка, в ноябре по состоянию на 27 число – 34 рейса. А с 28 ноября по 24 декабря состоялись уже 54 таких рейса или 48 с начала декабря по сей день.

Количество самолетов, совершающих эти полеты, возросло с шести до восьми. Теперь это четыре Ил-76 и четыре Ан-124 «Руслан».

Все эти рейсы совершает российская компания «Волга-Днепр».

Отправными точками являются китайские аэропорты: чаще всего – 38 раз – Чжэнчжоу, восемь рейсов взлетели из Шэньчжэнь-Баоань (близ Гонконга), остальные рейсы стартовали из Синьцзян-Уйгурского автономного района, а именно из аэропортов Сяньян и Урумчи. Все самолеты традиционно совершали промежуточные посадки в Барнауле и Новосибирске.

Что так активно перевозят самолеты неизвестно.