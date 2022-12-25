Наев проверил Силы обороны Киевщины на готовность противодействовать вражеским ДРГ

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил Силы обороны Киевщины по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины.

– По легенде противник пытается высадить тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта. Подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии Украины осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огневое поражение по передовому отряду, который пытался захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий, – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, для того, чтобы произвести огневое поражение, был проведен маневр артиллерии. С этой целью преодолевается водное препятствие посредством ПТС-2 и паромных переправ.