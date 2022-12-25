«Сделали с оккупированных территорий резервацию и держат людей в заложниках»: Оккупанты 10 дней не выпускают людей в направлении Запорожья

В течение 10 дней оккупанты не выпускают жителей временно оккупированных территорий Украины через Васильевку в сторону Запорожья.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Рашисты сделали из оккупированных территорий резервацию и удерживают людей в заложниках. Уже 10 дней рашисты не выпускают жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья», - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что в течение 10 месяцев оккупанты усиливали террор и усложняли эвакуацию: искусственно создавали тысячные очереди на блокпостах, ввели систему спецпропусков для проезда, оформление которых в оккупационной комендатуре нужно было ждать до месяца, месяц назад перестали выпускать мужчин, пригодных к военной службе, а теперь не выпускают даже детей, женщин и пожилых людей.