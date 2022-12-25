Оккупанты продолжают похищать людей, чтобы демонстрировать кремлю «показатели» борьбы с «диверсантами»

Россияне продолжают поиски украинского подполья и для этого забирают «на подвал» всех, кого подозревают в нелояльности к оккупационной администрации.

Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

Родственникам задержанных не сообщают причину, а обычно и местонахождение их близких. Им не дают видеться, и в лучшем случае позволяют только передачи, без гарантии, что продукты доходят до адресата.

«Фактически это и есть похищение, ведь речь о суде и адвокатах тоже не идет. Обычно людей держат в ужасающих условиях и подвергают пыткам. При этом задержание нет смысла, ведь враг даже не разведывает информацию, а просто требует от жертвы признаться в «легенде», чтобы потом отчитаться в Москву об успехах в борьбе с «диверсантами», – рассказали в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает по возможности покинуть временно оккупированные территории до момента их освобождения ВСУ.