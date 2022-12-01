Опубликован план российской атаки на николаевское село Благодатное, за которое шли бои в августе

Опубликован план атаки российского 108-го десантно-штурмового полка, захватившего в августе село Благодатное недалеко от Снигиревки. Осенью село освободили в результате контрнаступления Сил обороны Украины.

Об этом сообщает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Для удержания Херсонского плацдарма российское командование сосредоточило лучшие силы и пыталось перехватить стратегическую инициативу, чтобы остановить давление украинцев со всех сторон. Последнюю успешную попытку атаковать российские десантники совершили 15 августа в селе Благодатное.

Эту атаку совершил штурмовой отряд из состава 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии под командованием командира полка полковника Виталия Сукуева (позывной Легион). Его боевой приказ обнаружили воины 126-й одесской бригады Терообороны, захватившие разгромленный командный пункт 108-го полка возле села Киселевка.

Под наступление на Благодатное в составе российского полка был создан штурмовой отряд "Шторм" в составе такой боевой техники:

- 3 танка Т-72Б3; - 7 БМД-2; - до 34 самоходных пушек 2С9 Нона (два дивизиона); - 1 реактивная система залпового огня ТОС-1; - до 8 БМ-21 "Град"; - 1 самоходный противотанковый комплекс "Хризантема"; – до 18 САУ Мста-С.

То есть основным средством прорыва обороны россияне определили артиллерию и сосредоточили на узком участке фронта около 60 артиллерийско-ракетных систем со значительным количеством снарядов. Численность штурмового отряда: судя по количеству БМД-2, штурмовая группа состояла из двух взводов десантников, скорее всего неполного состава, общей численностью до 40 бойцов. Для закрепления на захваченном рубеже применялся резерв в составе роты, то есть до 80 бойцов.

Для поражения наших позиций враг совершил с 5.00 до 16.50 8 последовательных артиллерийских налетов. Сама атака была запланирована на вечер на 16.00, чтобы после закрепления на позиции усложнить ведение ответного огня и проведение немедленной контратаки украинцев.

Характерно для боев летом, что корректировку огня артиллерии, приданной штурмовому отряду, осуществлял один-единственный коммерческий квадрокоптер, очевидно, типа Мавик. Причем квадрокоптер не корректировал огонь в режиме онлайн, а снимал результаты огневого налета, а затем садился и данные поражения передавались командиру для планирования последующего обстрела. Сейчас противник применяет большее количество квадрокоптеров, и может производить корректировку в режиме реального времени.

Штурмовой отряд не имел задачи оставаться на позициях. Он выполнил задание и передал захваченные позиции другому подразделению, очевидно, резервной роте, которая должна была закрепиться уже в темное время. Чтобы сохранить силы штурмового отряда, россияне сразу запланировали его отвод в тыл.

В результате 108-му полку удалось со значительными потерями захватить село, но дальше продвинуться 7-я десантно-штурмовая дивизия не смогла. Взятие Благодатного стало последней успешной российской атакой, которая очень дорого обошлась россиянам, и в дальнейшем они пытались удержаться в обороне.

Командир 108-го полка, руководивший боем, полковник Сукуев был уничтожен в этом же районе 28 сентября, а вскоре российские десантники сбежали из Херсона под ударами украинских войск.