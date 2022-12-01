Прогнозировать конкретную дату ракетных ударов рф – дело неблагодарное, - спикер Воздушных сил ВСУ

Прогнозы на конкретные даты по увеличению количества ракетных ударов рф – дело неблагодарное.

Об этом 25 декабря в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Армия Информ.

- Прогноз сейчас один – война, это наша сегодняшняя реальность. Мы должны готовиться к любой ситуации на нашей территории. Противник будет атаковать, у него пока есть, чем это делать, есть силы и средства, - сказал он.

Также Игнат подчеркнул, что вражеская тактическая авиация никогда не покидает небо вокруг Украины, это и Белорусь, и Крым, и временно оккупированные территории. Там активность самолетов постоянна.

– А-50 постоянно проводит радиолокационную разведку, чтобы видеть, что происходит в нашем небе. Так же Су-30, Су-35 летают круглые сутки. Десятки самолетов, до 30, могут находиться в небе одновременно на разных направлениях: северном, южном и восточном. Они проводят как тренировочные, так и боевые полеты. С любым подъемом вражеских самолетов в воздух наша готовность повышена, ведь все взлетающее должно быть на контроле, - пояснил Игнат.

Спикер добавил, что на территорию Беларуси вернулись истребители МиГ-31, которые на пару недель передислоцировались в россию. Так что, скорее всего, воздушные тревоги участятся. Юрий Игнат в очередной раз напомнил, что когда объявлена воздушная тревога, необходимо находиться в укрытиях.