Греко-католическая и Православная церкви Украины займутся реформой церковного календаря

Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины обсудят реформу церковного календаря.

Об этом сообщили в УГКЦ.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав провел встречу с Митрополитом Киевским и всей Украины ПЦУ Блаженнейшим Епифанием. Особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, которая все острее предстает перед Рождественскими и Пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.

Эта рабочая группа должна выработать конкретные предложения для предстоятелей и синодов обеих Церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году. На этом Соборе были определены календарные принципы церковной жизни.