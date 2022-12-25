У побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне – среди пострадавших мог быть украинец

Недалеко от побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне. Во время инцидента на корабле находились 17 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Hadas.

Взрыв на судне Beata во время рейса был вызван утечкой газа, а его капитан до сих пор считается пропавшим без вести. Остальных 16 человек, среди которых египтяне, грузин, украинец и албанец, удалось спасти.

Перед инцидентом корабль направлялся для погрузки угольных товаров из Трабзона. Отмечается, что после взрыва экипаж самостоятельно вызвал спасателей. Также сообщается о "стабильности состояния здоровья" пострадавших. Пока неизвестно, пострадал ли украинский моряк, который был на судне.