ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты несут значительные потери из-за украинского движения сопротивления

Уже 306-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 25 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 декабря.

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00:42 Захватчики вводят комендантский час продолжительностью до 10 суток в некоторых временно оккупированных населенных пунктах Украины с целью ослабления украинского сопротивления.

Об этом рассказала глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает "Зеркало недели".

- В некоторых населенных пунктах они вводят такой слишком удлиненный комендантский час от 7 до 10 суток для того, чтобы местное население абсолютно не могло выходить из домов. Это может быть обусловлено тем, что оккупанты очень нервничают из-за мощного украинского движения сопротивления, которое не дает им покоя там, где не достает наша артиллерия и реактивные системы, - сказала она.

По словам Гуменюк, у россиян есть большие потери из-за работы нашего движения сопротивления. Они подтягивают на эти территории даже полицейские подразделения из россии и временно оккупированного Крыма, поскольку им не хватает сил для наведения порядка в своих подразделениях из-за низкого морального духа.

00:37 Выпустили четвертую серию проекта "Киевский форпост" - о событиях в Бородянском психоневрологическом интернате, сотрудников и пациентов которого россияне использовали как "живой щит".

00:27 Опубликовано видео из села Павловка Донецкой области, которое постоянно обстреливали оккупанты. В этом месте ВСУ не пропускает наступление врага почти с начала весны.