Российскому агенту, готовившему прорыв вражеских ДРГ в Сумскую область, присудили 15 лет тюрьмы

Еще одному российскому агенту, осуществлявшему разведку приграничной территории Сумской области, суд назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В ходе следственно-оперативных действий получены неопровержимые доказательства вины еще одного российского агента, осуществлявшего разведку пограничной территории Сумской области.

Вместе с сообщником он собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и вооружении подразделений Сил обороны в регионе.

Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами России на северо-восточном направлении.

Оба российских агента были задержаны во время спецоперации контрразведки Службы безопасности в августе этого года.

По материалам СБУ одному из злоумышленников суд назначил наказание в виде 15 лет заключения.

По данным следствия, враждебным приспешником является местный житель, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало фсб.

Для сбора разведывательной информации к нему был приставлен еще один агент российской спецслужбы.

Вместе они выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов.

Полученные материалы передавали куратору по фсб в виде медиафайлов с привязкой к местности.

Во время коммуникации использовались строгие меры конспирации и закрытые каналы электронной связи.

При обысках по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами тайной переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств суд признал одного из российских агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В начале декабря другой изменник также был приговорен к 15 годам заключения.