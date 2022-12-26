Российскому агенту, готовившему прорыв вражеских ДРГ в Сумскую область, присудили 15 лет тюрьмы

Еще одному российскому агенту, осуществлявшему разведку приграничной территории Сумской области, суд назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В ходе следственно-оперативных действий получены неопровержимые доказательства вины еще одного российского агента, осуществлявшего разведку пограничной территории Сумской области.
Вместе с сообщником он собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и вооружении подразделений Сил обороны в регионе.
Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами России на северо-восточном направлении.
Оба российских агента были задержаны во время спецоперации контрразведки Службы безопасности в августе этого года.
По материалам СБУ одному из злоумышленников суд назначил наказание в виде 15 лет заключения.
По данным следствия, враждебным приспешником является местный житель, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало фсб.
Для сбора разведывательной информации к нему был приставлен еще один агент российской спецслужбы.
Вместе они выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов.
Полученные материалы передавали куратору по фсб в виде медиафайлов с привязкой к местности.
Во время коммуникации использовались строгие меры конспирации и закрытые каналы электронной связи.
При обысках по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами тайной переписки с агрессором.
На основании собранных доказательств суд признал одного из российских агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
В начале декабря другой изменник также был приговорен к 15 годам заключения.