Буданов заявил, что возвращать Крым будут как военной силой, так и дипломатией

Украина освободит все захваченные россией территории, а оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net, комментируя опасения политиков и экспертов стран Запада относительно того, что Крым является «красной линией» и исключительно дипломатической историей.

Он отметил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, которые являются общепризнанными в мире. И если кто-то с этим не соглашается, то он не соглашается с принципами ООН и миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны.

«Мне не интересно слушать мнения каких-то людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все потерянные территории. Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», - подчеркнул Буданов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть варианты невоенного возвращения Крыма, однако призывает не терять время на варианты, не предусматривающие деоккупацию полуострова.