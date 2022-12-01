Российские войска сосредоточились на строительстве линий обороны, – британская разведка

Строительство оборонных сооружений в Запорожской области Российские войска с октября в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций вдоль многих участков линии фронта в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Отмечается, что эти работы включают установление дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных установок.

Впрочем, минные поля представляют эффективное препятствие для подготовленных войск только тогда, когда они прикрыты наблюдением и огнем.

«Главной проблемой для российских войск, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и подготовленного персонала для эффективного мониторинга больших территорий новых минных полей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ключевым фактором, который ограничивает наступательный потенциал российских военных на территории Украины, является нехватка боеприпасов.