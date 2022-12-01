«Ситуация с безопасностью очень напряженная»: Херсонцев призывают эвакуироваться из-за масштабных обстрелов

Жителей Херсона еще раз призывают эвакуироваться из-за повышенной опасности.

Об этом говорится в Тelegram Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация с безопасностью в последние дни очень напряженная», – подчеркнули в ведомстве.

Местные власти еще раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Людям напоминают, что их обеспечат бесплатным убежищем, гумпомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

- обратиться на горячую линию ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 или же в Вайбер, Tелеграм, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96; - написать в чат-бот волонтерской организации Helping to leave; - позвонить в волонтерскую организацию Help people: (093) 696-97-88.

Также можно обратиться за помощью относительно эвакуации на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Как известно, в результате обстрелов Херсона 24 декабря получили ранения более 60 человек. Количество погибших составило 10 человек.