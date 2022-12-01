«Ситуация с безопасностью очень напряженная»: Херсонцев призывают эвакуироваться из-за масштабных обстрелов

Жителей Херсона еще раз призывают эвакуироваться из-за повышенной опасности.
Об этом говорится в Тelegram Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация с безопасностью в последние дни очень напряженная», – подчеркнули в ведомстве.
Местные власти еще раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Людям напоминают, что их обеспечат бесплатным убежищем, гумпомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.
Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:
- обратиться на горячую линию ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 или же в Вайбер, Tелеграм, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96;
- написать в чат-бот волонтерской организации Helping to leave;
- позвонить в волонтерскую организацию Help people: (093) 696-97-88.
Также можно обратиться за помощью относительно эвакуации на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.
Как известно, в результате обстрелов Херсона 24 декабря получили ранения более 60 человек. Количество погибших составило 10 человек.