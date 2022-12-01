В Николаеве находящийся в розыске мужчина захотел сдать экзамен на знание ПДД

Житель Николаева хотел сдать теоретический экзамен по Правилам дорожного движения, но оказалось, что он находится в розыске.

Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.

«К сервисному центру МВД города Николаева обратился местный житель для сдачи теоретического экзамена по Правилам дорожного движения. Визит он спланировал заранее. Однако администратором центра во время проверки было установлено, что указанное лицо значится в розыске», - говорится в сообщении.

На место администратор сервисного центра вызвал полицейских.

Напомним, ранее в Николаевской области задержали двух женщин, обратившихся в сервисные центры МВД за получением услуги. Но оказалось, что они находятся в розыске.