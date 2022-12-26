В Киевской области СБУ задержала коллаборанта, который помогал оккупантам похищать участников АТО

На севере Киевской области задержан житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленник «сливал» агрессору адреса проживания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления. Среди них бывшие участники антитеррористической операции на востоке нашего государства.

За его «наводкой» захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их.

После этого пострадавших пытали и принудительно вывозили в рф.

Установлено, что предатель лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района.

Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его.

Во время «налета» злоумышленник совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также приспешник агрессора разграбил дома граждан под видом «содействия» материально-техническому обеспечению оккупационных группировок рф. Таким образом, он «конфисковал» микроавтобус у жителя поселка.

По данным следствия, у злоумышленника были «преференции» от захватчиков в виде свободного передвижения по временно захваченной территории региона.

При этом даже свой автомобиль он обозначил знаками различения подразделений российских оккупантов.

После освобождения Киевщины предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

При обысках по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства рф и мобильные телефоны с контактами рашистов.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал задержанную меру пресечения в виде содержания под стражей.