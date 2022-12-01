Россия продолжает строить ракеты, но мощности не позволяют быстро пополнять боезапас

Россия продолжает производить ракеты типа "Искандер", "Калибр" и Х-101, но не такими темпами, чтобы совершать массированные атаки часто.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

– Промышленность, к сожалению, работает. Те же «Искандеры» и «Калибры», и Х-101, а это те ракеты, которые в основном угрожают на больших расстояниях и являются высокоточным оружием, собственно, промышленность на эти ракеты еще работает.

Да, они не могут производить их такими темпами, какими оккупанты обстреливают. То есть использование ракет не соотносимо с их выпуском на предприятиях. Вот почему и тает цифра возможного количества ракетных обстрелов.

Сначала говорили, 4-5, 3-4, теперь говорят уже на 2-3 (массированные ракетные атаки – ред.) осталось, если подходить к этим данным с математической точки зрения… Стоит, конечно, принимать это во внимание, но расслабляться не нужно. У россии еще есть мощный потенциал, боевая авиация… Будем защищать государство и демилитаризовать российскую технику и оккупатов, – сказал Игнат.