В рф очередной масштабный пожар – в этот раз сгорел склад в Новосибирске

В Новосибирске 26 декабря возник масштабный пожар в складском помещении.

Об этом сообщают росСМИ.

Огонь охватил площадь в почти две тысячи квадратных километров. Люди жалуются на сильное задымление и запах горения пластмассы.

Для тушения местным пожарным пришлось привлечь пожарный поезд.

Также произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения

Напомним, как в россии произошел очередной пожар на заводе по нефтепереработке.