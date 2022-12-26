В рф очередной масштабный пожар – в этот раз сгорел склад в Новосибирске

В Новосибирске 26 декабря возник масштабный пожар в складском помещении.
Об этом сообщают росСМИ.
Огонь охватил площадь в почти две тысячи квадратных километров. Люди жалуются на сильное задымление и запах горения пластмассы.
Для тушения местным пожарным пришлось привлечь пожарный поезд.
Также произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения
Напомним, как в россии произошел очередной пожар на заводе по нефтепереработке.