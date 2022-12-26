В Австрии нашли живыми десять туристов, попавших под лавину

В Австрии, на горнолыжном курорте вблизи горных деревень Лех и Цурс обнаружили 10 туристов, которых накануне накрыло лавиной.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на издание "Kurier".

Лавина сошла около 15:00 в воскресенье, 25 декабря. Искали людей 200 сотрудников экстренных служб и восемь вертолетов. Начальник оперативного отдела Герман Ферхер подтвердил, что с туристами все хорошо.

В общей сложности один человек серьезно ранен, у троих более легкие ранения и еще шесть остались невредимыми. Также полиция сообщила национальность лыжников: трое немцев, трое бельгийцев, голландец, американец, босниец и хорват.