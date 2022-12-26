Оккупанты разрушили или повредили около 14 тысяч жилых домов в Николаеве и области – все объекты наносят на геокадастровую карту

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что с 24 февраля в результате обстрелов российских оккупантов в городе и области повреждены или разрушены около 14 тысяч жилых домов.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона «Апостроф TV».

— Широкими мазками вам отвечу: около 14 тысяч объектов были уничтожены или повреждены, 9,4 тысяч – это частные дома. Город работает вместе с нами, нанесли на геокадастровую карту все поврежденные объекты и эта карта наполняется. Мы заканчиваем идентифицировать все объекты, сейчас они не прилагаются. На сколько я помню, уже 64% обработаны данных по разрушениям, но все они в бумажном виде, нужно перенести в электронный, чтобы можно было с этим работать, - сказал Ким.

Напомним, мэр Николаева назвал объекты, которые придется снести, из-за невозможности восстановления после обстрелов.