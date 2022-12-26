Боевику «днр», который на Харьковщине ограбил людей на ₴400 тысяч, дали девять лет тюрьмы

Суд наказал боевика «днр», который во время оккупации села на Харьковщине ограбил людей на сумму почти 400 тысяч гривен, девятью годами заключения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

23 февраля мужчина был призван во время общей мобилизации в ряды так называемой армии «днр» для участия в проведении боевых действий против Украины на стороне рф.

В марте этого года боевик находился в селе Русские Тишки Харьковского района, которое в то время находилось под контролем русских военнослужащих.

Он получил приказ от представителя 13 состава 25-й мотострелковой бригады вс рф проникнуть в дом мужчины, который по данным российской разведки передавал координаты расположения оккупнтов в указанном селе украинским военным.

Боевик проник в дом и ограбил владельцев. С собой злоумышленник забрал их личные вещи и драгоценные ювелирные украшения, нанеся материальный ущерб на сумму почти 400 тысяч гривен.

Боевик «днр» раскаялся в судебном заседании.

26 декабря Котелевский районный суд Полтавской области вынес обвинительный приговор по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) и назначил оккупанту наказание в виде девяти лет лишения свободы .