Украина инициировала исключение рф из Совбеза ООН

Украина инициировала процесс исключения рф из постоянного членства в Совбезе ООН с правом вето и всей организации в целом.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИДе отметили, что распад Советского Союза в декабре 1991 года оставил нерешенным вопрос международных прав и обязанностей СССР. С точки зрения международного права, неурегулированным остается и вопрос статуса государства-члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности ООН, которым пользуется Российская Федерация.

«Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991, а в публичной плоскости – с 31 декабря 1991 в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований. Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании обычного письма Президента РСФСР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад. Действующий Устав ООН не содержит слов "Российская Федерация". Их нет, в частности, в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН. Правомерная процедура обретения государством «Российская Федерация» членства в ООН и места среди постоянных членов Совета Безопасности должна обязательно предусматривать шаги, определенные Уставом ООН», – говорится в заявлении.

В министерстве указывают, что в декабре 1991 года обращение Российской Федерации о намерении продлить членство СССР в ООН должно быть должным образом рассмотрено Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей в соответствии со статьей 4 Устава ООН. Она предполагает, что членство миролюбивых государств в ООН приобретается именно по рекомендации Совета Безопасности ООН и по решению Генеральной Ассамблеи, и только таким образом.

Например, такой правомерный путь прошли вновь образованные государства-члены ООН Чехия и Словакия после того, как прекратило свое существование государство-член ООН под названием «Чехословакия».

«Таким образом, Российская Федерация никогда не проходила правомерную процедуру обретения членства и занимает место СССР в Совете Безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия – узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН. Никаким образом не могла подменить действующий Устав ООН и договоренность группы стран бывшего СССР в Алматы в декабре 1991 года, которая не была ратифицирована Парламентом Украины, но якобы явилась основанием для Бориса Ельцина, тогдашнего Президента РСФСР, обратиться к Генеральному секретарю ООН по «континуитету СССР. РСФСР в тот момент также не являлась членом Организации. Мнение Юридического советника Секретариата ООН по правовым основаниям пребывания России в ООН также не подменяет действующий Устав ООН, и не могло служить основой для молчаливого согласия принятия России в члены ни для Секретариата ООН, ни для государств-членов ООН, включая членов Совбеза. По сути, это был беспрецедентный случай в истории ООН, когда страна навязала свое членство в Организации односторонним решением, а страны-члены ООН были лишены уставного права выразить свою позицию путем голосования в Генеральной Ассамблее по стремлению РСФСР обрести членство способом, не предусмотренным Уставом», – отмечают в МИД.

В МИД указывают, что сомнительно и право Российской Федерации входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в Организации. Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств.

«Действия Российской Федерации противоположны понятию “миролюбия”. Три десятилетия ее незаконного пребывания в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением международно признанных границ, попытками удовлетворить захватнические и неоимперские амбиции. Украина в настоящее время страдает от полномасштабного вторжения Российской Федерации. Ему предшествовали 8 лет вооруженной агрессии против нашего государства. Попытка Российской Федерации аннексировать Автономную Республику Крым и Севастополь, Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую области Украины вследствие угрозы силой или применения силы, а также последующий военный контроль и временная оккупация этих территорий Российской Федерацией, является нарушением суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины. , а также общепризнанных принципов и норм международного права. Война Российской Федерации против Украины - беспрецедентный акт нарушения целей и принципов Устава ООН со времен его подписания в 1945 году и лишает Россию права называться миролюбивым государством. Действия Российской Федерации в 2014 и 2022 категорически осуждены международным сообществом. Об этом свидетельствуют две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года и «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН» от 12 октября 2022 года. Российская Федерация игнорирует любые попытки вернуть ее в сети международного права и принципа миролюбия», – подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Агрессия против Украины» от 2 марта 2022 г. призвала Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины, деоккупировать все украинские территории, немедленно, полностью и безусловно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Международный суд Организации Объединенных Наций 16 марта 2022 г. приказал Российской Федерации немедленно вывести войска с территории Украины и прекратить боевые действия.

Российская Федерация вызывающе отказывается выполнять обязательный приказ Международного суда ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

«Официальные заявления Кремля, которыми он оправдывает свои авиационные удары и ракетные обстрелы, глобальный энергетический шантаж и «голодные игры» путем блокирования экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, свидетельствуют о том, что действия России не только геноцид украинского народа, но и стали прямой угрозой международному мира и сохранности. РФ регулярно совершает террористические акты против граждан Украины и других государств. Среди таких преступлений — сбивание авиалайнера малазийских авиалиний MH17, теракт под Волновахой, обстрелы жилых кварталов микрорайона Восточный в Мариуполе, взрывы во время митинга за соборность Украины в Харькове, взрывы в Харьковском клубе «Стена», массированные ракетные обстрелы критической гражданской инфраструктуры Украины акты. География преступлений Российской Федерации против международного мира и безопасности выходит далеко за пределы Украины», – подчеркнули в МИД.

Речь идет и о продолжении политики СССР по незаконной оккупации Северных островов Японии, а также подкормке нестабильности на территории бывшего СССР - Абхазия и Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, манипуляции на тему якобы дискриминации русскоязычных граждан в странах Балтийского. переворота в Черногории и т.д.

Также в ведомстве напомнили и о вооруженной агрессии РФ против Чеченской Республики Ичкерия, оккупации ее территорий и преступлении геноцида чеченского народа, а также о поддержке преступного режима Башара Асада и многочисленных преступлениях против сирийского народа.

Российская Федерация десятилетиями разжигает конфликты в Африке, в частности, дестабилизирует Буркина-Фасо, Ливию, Мали и Центральноафриканскую Республику.

«В корне всех этих преступлений — не только политика Российской Федерации по разжиганию конфликтов, но и системная блокировка ею решений, необходимых для их разрешения. С 1991 года Российская Федерация 31 раз применила вето в Совете Безопасности ООН, что почти вдвое больше, чем любой другой постоянный член Совбеза. Яркими примерами этого злоупотребления правом вето стали блокировки резолюции о создании трибунала по расследованию по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17; признание массовых убийств в Сребренице как геноцида и предпосылки для национального примирения в Боснии и Герцеговине; реагирование на политическую и гуманитарную ситуацию в Венесуэле; продолжение мандата наблюдательной миссии ООН в Грузии в критический для страны момент; усиление санкционного режима по КНДР, а также 16 резолюций по Сирии. На нынешнем этапе агрессии, чувствующая свою полную безнаказанность Российская Федерация перешла к шантажу международного сообщества угрозами применения ядерного оружия. Это лишь вопрос времени, когда действия РФ дискредитируют и разрушат всю систему ООН – единственный и безальтернативный глобальный межправительственный институт, объединяющий за столом переговоров все государства мира. Вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права, а также за преступления, совершаемые на территории Украины, в частности, за военные преступления и преступления против человечности, а также преступление геноцида», – говорится в заявлении.

Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить его из ООН в целом.