Экс-замсекретаря СНБО Сивковича будут заочно судить за разгон «Студенческого Майдана»

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Секретаря СНБО Украины за организацию разгона «Студенческого Майдана».

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Сотрудники ГБР установили, что бывший работник КГБ СССР по заданию своих кураторов пошел работать в органы государственной власти Украины. Со временем Владимир Сивкович стал заместителем Секретаря СНБО и получил ко дню Независимости Украины в 2013 году воинское звание генерал-майора запаса.

Уже через три месяца с его непосредственного участия состоялась организация избиения участников одной из первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства.

В настоящее время он является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами рф.

Сивкович, по заданию президента-беглеца Украины и Секретаря СНБОУ, «вспомнил» полученные в КГБ навыки вербовки и давления. Из-за его указаний в ночь с 29 на 30 ноября 2013 начальник главного управления столичной милиции дал приказ к насильственному разгону мирной акции протеста – «Студенческого Майдана» в центре Киева.

В ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника ГУ столичной милиции под руководством заместителя Секретаря СНБОУ был отдан заведомо преступный приказ. Он, в частности, предусматривал привлечение спецподразделения "Беркут" для применения силы к митингующим. «Зачистка» Майдана Независимости от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения якобы установки новогодней елки.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайствам следователя ГБР, согласованным прокурором, и постановлениям следственного судьи в отношении указанного лица заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правосудиям предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Сивковича, поскольку он скрылся и скрывается на территории России - государства-агрессора, агентом которого он был в Украине и на которую работал.

Напомним, что ранее Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам фсб рф объявили подозрение за организацию шпионской сети в Украине.

Также напомним, как в СБУ рассказали, что бывший министр обороны Лебедев, экс-председатель СБУ Якименко, экс-глава МВД Захарченко, экс-заместитель секретаря СНБО Сивкович, бывший глава Администрации президента Клюев продолжают играть важную роль во взаимодействии с российской агентурой в Украине.