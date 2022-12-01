Задержанный в Германии двойной агент мог передавать рф информацию об Украине, - СМИ

Подозреваемый в шпионаже в пользу России сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии мог передавать Москве секретную информацию об Украине.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет Лига.net.

Ранее сообщалось, что 22 декабря сотрудника Федеральной разведслужбы Германии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.

Согласно информации WDR и NDR, подозреваемый Карстен Л., среди прочего, передал России секретные оценки ситуации в Украине. В кругах службы безопасности говорят, что расследуют подозрение, что офицера могли шантажировать.